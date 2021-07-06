В садоводствах Петербурга построят еще 12 амбулаторий в этом году

Город ежегодно направляет субсидии для создания медицинской инфраструктуры в крупных садоводческих массивах. В прошлом году было построено 12 новых амбулаторий. Кроме того, отремонтировано 78 тысяч кв.м. дорог и объекты мелиорации. Построено и реконструировано более 27 километров сетей водоснабжения. Всего на подпрограмму поддержки садоводств в 2020 году было выделено более 400 млн рублей, сообщают на официальном сайте Администрации.

«В этом году мы увеличили финансирование подпрограммы, заложив на неё 451 миллион рублей. Значительную часть – 300 миллионов рублей, также, как и в прошлом году, направим на строительство инфраструктуры в садоводствах, где живут многодетные семьи», – заявил Александр Беглов.

Губернатор отметил, что в садоводствах ежегодно отдыхают до 2,5 миллионов петербуржцев, причем в условиях пандемии их число значительно выросло.

В 2021 году, помимо постройки 12 модульных врачебных амбулаторий, планируют отремонтировать 65 тысяч кв.м. дорог, 47 км сетей энергоснабжения, 18 км сетей водоснабжения, оборудовать 3 спортивно-детских площадки, 2 административно-социальных объекта. Также деньги будут направлены на устройство пожарных водоёмов.