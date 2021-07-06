В Петербурге штраф за неотремонтированные фасады грозит комбинату имени Кирова

С пятого июля в Петербурге проходит «неделя чистоты». В ходе проверок ГАТИ обнаружила нарушения содержания фасадов здания «Прядильно-ниточного комбината имени Кирова» на улице Красного Текстильщика, об этом сообщил глава инспекции Олег Зотов на совей странице в «ВКонтакте».
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Фото: ГАТИ, Олег Зотов.
Специалисты Государственной административно-технической инспекции проверяют содержания фасадов нежилых зданий города. При мониторинге особое внимание уделяют выявлению фактов самовольного нанесения на фасады нежилых зданий и сооружений надписей и рисунков, сообщается на сайте инспекции.
«Мы завершили плановую проверку в отношении «Прядильно-ниточного комбината имени Кирова». Проверили как содержатся фасады 13 нежилых зданий организации на улице Красного Текстильщика. К сожалению, все эти объекты содержатся с нарушениями», – пишет Олег Зотов.
Глава инспекции просит уделить внимание тому, в каком состоянии находятся фасады зданий. Они требуют проведения текущего или капитального ремонта. Кроме этого, ГАТИ обнаружила большое количество самовольно установленного инженерного и технического оборудования – кондиционеров, решеток и воздуховодов.
По итогу проверки возбуждено 19 дел об административных правонарушениях.
За неисполнение обязанностей по своевременной очистке фасадов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, содержанию элементов благоустройства в загрязненном состоянии – от 30 до 100 тысяч рублей.
Всего с начала года за неисполнение обязанностей по ремонту, очистке и помывке фасадов зданий Инспекцией начислено штрафов на сумму более 22 миллионов рублей, за содержание элементов благоустройства в загрязненном состоянии – на сумму почти 4 миллиона рублей, заключают в ГАТИ
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