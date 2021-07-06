В Петербурге штраф за неотремонтированные фасады грозит комбинату имени Кирова

Специалисты Государственной административно-технической инспекции проверяют содержания фасадов нежилых зданий города. При мониторинге особое внимание уделяют выявлению фактов самовольного нанесения на фасады нежилых зданий и сооружений надписей и рисунков, сообщается на сайте инспекции.

«Мы завершили плановую проверку в отношении «Прядильно-ниточного комбината имени Кирова». Проверили как содержатся фасады 13 нежилых зданий организации на улице Красного Текстильщика. К сожалению, все эти объекты содержатся с нарушениями», – пишет Олег Зотов.

Глава инспекции просит уделить внимание тому, в каком состоянии находятся фасады зданий. Они требуют проведения текущего или капитального ремонта. Кроме этого, ГАТИ обнаружила большое количество самовольно установленного инженерного и технического оборудования – кондиционеров, решеток и воздуховодов.