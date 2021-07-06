Беглов заявил о стабилизации числа госпитализаций с COVID-19 в Петербурге. А для защиты от новых штаммов нужна ревакцинация

«Эпидемиологическая обстановка в городе остается непростой. Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось», — заявил Беглов в ходе еженедельного радиообращения. Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ранее также сообщал, что в последнюю неделю июня в городе отмечалось снижение числа госпитализаций больных с новой коронавирусной инфекцией на 3-5%.

В то же время число вакцинированных от коронавируса в ближайшее время превысит 1 миллион человек — это примерно одна пятая часть населения Петербурга. «Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 000 прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели. Город добился этого благодаря сознательности жителей и разветвленной сети прививочных пунктов — 134 стационарных и 27 мобильных. В ближайшее время мы выйдем на рубеж в 1 миллион привитых петербуржцев», — поделился губернатор.

Чтобы избежать заражения новыми штаммами коронавируса, Беглов призывает к ревакцинации — которую уже прошел сам, несмотря на то, что первую прививку получил менее полугода назад. «Для защиты от новых штаммов COVID-19 требуется более высокий, чем раньше, уровень антител. Тем, кто болел или прививался больше полугода назад, необходима ревакцинация по рекомендации врачей», — резюмировал он.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 635 тысяч, в Москве — 1 миллион 394 тысячи, в Петербурге — 478 тысяч, в Ленинградской области — 49 тысяч, в мире — 183 миллиона человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. При этом власти допустили новые ограничения по коронавирусу — если темпы вакцинации не увеличатся. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.