В центре Петербурга ночью загорелся номер в отеле

Как сообщают на официальном сайте ГУ МЧС, в отеле «Холидей Ин» в номере площадью 20 кв.метров загорелись постельные принадлежности. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Производилась эвакуация людей.

В 00:27 пожар был локализован. Пострадавших нет.

Обстоятельства и причины возгорания пока не установлены. Известно, что 8 единиц техники и 37 человек личного состава было привлечено к ликвидации пожара.