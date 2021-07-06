В центре Петербурга ночью загорелся номер в отеле

Пожар в номере отеля произошел в Петербурге в ночь на 6 июля в Адмиралтейском районе города на улице Садовой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщают на официальном сайте ГУ МЧС, в отеле «Холидей Ин» в номере площадью 20 кв.метров загорелись постельные принадлежности. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Производилась эвакуация людей.
В 00:27 пожар был локализован. Пострадавших нет.
Обстоятельства и причины возгорания пока не установлены. Известно, что 8 единиц техники и 37 человек личного состава было привлечено к ликвидации пожара.
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