Малооблачно и без дождей. Температура в Петербурге продолжает повышаться

Во вторник, шестого июля, Петербург по-прежнему ожидает жара и засуха, температура воздуха поднимется до +32°.
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Фото: Shutterstock.com
Условия погоды продолжит формировать периферия обширного антициклона. Благодаря ему в регионе малооблачно и без дождей, сообщают синоптики центра «ФОБОС»
Температура воздуха продолжит повышаться. Днём термометры покажут +30…+32°, по области ожидается +27…+32°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
Напомним, что ранее синоптики предсказали в июле редкую за 10 лет засуху. На Северо-Западе «может не выпасть ни капли дождя».
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