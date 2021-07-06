Малооблачно и без дождей. Температура в Петербурге продолжает повышаться

Условия погоды продолжит формировать периферия обширного антициклона. Благодаря ему в регионе малооблачно и без дождей, сообщают синоптики центра «ФОБОС»

Температура воздуха продолжит повышаться. Днём термометры покажут +30…+32°, по области ожидается +27…+32°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Напомним, что ранее синоптики предсказали в июле редкую за 10 лет засуху. На Северо-Западе «может не выпасть ни капли дождя».