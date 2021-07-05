Петербургский НИИ не сможет получить свою «Аврору». Название вакцины от COVID-19 запатентовал новосибирский «Вектор»

«Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Aurora-CoV. Товарный знак Aurora-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» — вакцины «ЭпиВакКорона-Н», которая в настоящее время проходит клинические исследования», — говорится в совместном заявлении Роспатента и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

В начале июня внутреннее название «Аврора» получила вакцина, которую разрабатывает НИИ вакцин и сывороток ФМБА в Петербурге. Однако вопрос о наименовании препарата должен был решиться только после успешного прохождения доклинических и клинических исследований, результаты которых ФМБА планировали получить до конца года.

Уже 18 июня в Роспатент поступила заявка на регистрацию торгового знака Aurora-CoV от новосибирского «Вектор». Тогда в центре отметили, что подали ее «на всякий случай», и заверили, что эта процедура никак не связана с заявлениями петербургского НИИ. «Они разрабатывают свою вакцину. Имя или обозначение никак не связано. Под одноименным названием можно десятки продуктов выпускать. Пока и там никакой информации нет. Ну, прозвучало где-то там, в СМИ. Но и у нас тоже об этом говорилось еще с апреля. Только на другом уровне», — рассказал тогда «Газете.Ru» заведующий патентным отделом «Вектора» Юрий Мистюрин.