У лебедей Руслана и Людмилы в Петербургском зоопарке вылупились четыре птенца

«Птенцы сейчас покрыты нежно-серым пухом. Осенью птенцы размером будут как их взрослые родители, но оперение их пока еще будет грязно-серое (вспомним сказку про «гадкого утенка»). К концу второго года жизни у молодых птиц серыми остаются только голова и шея. А королевским снежно-белым оперение шипуна становится лишь на третий год жизни. Именно лебедь-шипун легко уживается с человеком, поэтому этот вид лебедей держат как декоративных птиц – в садах и парках», – сообщает Павел Глазков.

Петербургский биолог также уточнил, что именно звук, который лебедь издает при раздражении, был основой для создания названия породы лебедей.

По словам Павла, лебедя-шипуна легко отличить по оранжево-красному клюву с черным наростом и изумительному силуэту.

«Грациозный и величественный силуэт приподнятых крыльев, который характерен только для лебедя-шипуна, как раз и вдохновил русских балетмейстеров на создание знаменитого балетного образа», – написал он.

«В дикой природе Ленинградской области этот вид лебедей впервые появился лишь несколько десятков лет назад, а сейчас на Финском заливе ежегодно гнездится около 50 пар лебедей-шипунов», – заключил Павел.

Напомним, что в конце мая в Ленинградском зоопарке родился детеныш кошачьих лемуров, также в апреле произошло пополнение в семействе мар, родился маленький барашек, а детеныши кенгуру выглянули из сумки.