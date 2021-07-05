В цехе по обработке дерева в Петербурге площадь пожара выросла до 840 кв. метров

В Курортном районе Петербурга площадь пожара увеличилась до 840 квадратных метров, произошло обрушение. Пострадавших нет.
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Фото: Shutterstock.com
«Площадь горения составляет 840 квадратных метров, в том числе цех – 450 квадратных метров, пилорама – 300 квадратных метров, пристройка – 90 квадратных метров, с обрушением кровли цеха и пилорамы 750 квадратных метров», – сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Цех загорелся в понедельник, 5 июля. Из-за угрозы распространения огня на соседние здания ранг пожара доходил до № 2, сейчас, несмотря на большее поражение территории огнем (с 450 квадратных метров, площадь увеличилась до 840), ранг понижен до 1-БИС.
Тушение продолжается. На месте пожара работают 47 пожарных и 12 единиц спецтехники.
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