Первая «прямая линия» с Бегловым состоится в сентябре. Губернатор Петербурга рассказал, как она пройдет

«На прямой линии Владимир Путин отметил, что во время таких живых разговоров с жителями страны происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И порекомендовал руководителям регионов активнее использовать этот формат. Планирую провести первую такую линию в сентябре. Сверим часы — обсудим самые важные вопросы, которые требуют внимания Правительства города. А ежемесячно будут проводить прямые линии вице-губернаторы, которые задают смыслы и выстраивают стратегию города каждый в своей сфере», — рассказал о планах Беглов.

Губернатор Петербурга пообещал продолжить общаться с горожанами «на своей страничке в ежедневном режиме». Наиболее частые вопросы, которые поступают к нему во ВКонтакте, Беглов будет разбирать во время еженедельного радиообращения — оно проходит на «Радио Россия» по понедельникам в 18:10. Также для этих целей будет использована ежемесячная передача «Новый взгляд с Александром Бегловым» на 78 канале.

Ранее в рамках прямой линии Владимир Путин раскрыл, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V», назвал увольнение за отказ от вакцинации незаконным, заявил, что выступает против обязательной вакцинации, а также рассказал, кто может стать его преемником.