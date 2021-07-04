В Смольном планируют благоустроить парк Авиаторов до 2023 года

По словам Беглова, сейчас парк находится в неудовлетворительном состоянии: нет скамеек, урн, дорожек, пруд загрязнен. «Мы расторгли договор с недобросовестным арендатором. Выделили деньги на инвентаризацию парка. В следующем году приступим к реконструкции», — отметила глава города.

В Смольном уточнили, что средства у администрации Московского района на эти цели уже выделены. Также Беглов уже поручил предусмотреть финансирование на проведение поэтапного благоустройства парка в 2022-2023 гг.