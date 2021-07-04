В Смольном планируют благоустроить парк Авиаторов до 2023 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что парк Авиаторов ожидает масштабное благоустройство. Об этом пишет пресс-служба Смольного.
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Фото: пресс-служба администрации Петербурга
По словам Беглова, сейчас парк находится в неудовлетворительном состоянии: нет скамеек, урн, дорожек, пруд загрязнен. «Мы расторгли договор с недобросовестным арендатором. Выделили деньги на инвентаризацию парка. В следующем году приступим к реконструкции», — отметила глава города.
В Смольном уточнили, что средства у администрации Московского района на эти цели уже выделены. Также Беглов уже поручил предусмотреть финансирование на проведение поэтапного благоустройства парка в 2022-2023 гг.
Кроме того, губернатор города напомнил, что этот парк имеет большую историческую ценность. В этом году ему исполняется 55 лет. «Парк должен быть красивым, историческим и современным. Мы научились уже эффективно осваивать общественные пространства. Реализуем этот проект с учетом мнения петербуржцев, которые живут в Московском районе»,— добавил он.
Добавим, что Парк Авиаторов включен в адресную программу мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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