В петербургском парке у пары ястребов-тетеревятников появилось на свет сразу четыре птенца

«На днях подросшие отпрыски вылетели из гнезда — и теперь заботливые родители около месяца будут кормить их поблизости, постепенно обучая самостоятельной охоте», — сообщил биолог. По его словам, птицы построили гнездо 1,5 метра в диаметре высоко в кронах. Они могут быть пригодными до 10 лет.

Как отметил Глазков, такое количество птенцов у петербургской пары свидетельствует о большом опыте совместного выращивания потомства. Он также добавил, что птицы охотятся на голубей, ворон, галок, белок, крыс, полевок, реже на дроздов и мелких птиц.

Ястреб-тетеревятник занесен в Красную книгу Петербурга. В городе гнездится около 5 пар ястребов-тетеревятников. Также эти птицы обитают в Евразии, Африке и Северной Америке.