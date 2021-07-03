Видео: в Москве заметили девушку в костюме гигантского QR-кода — она зашла в таком виде в ресторан

Современные проблемы требуют современных решений: в Москве девушка нарядилась в костюм QR-кода и отправилась в таком виде в ресторан. Видео с ее участием опубликовали в Tiktok — посмотрите, как креативно москвичи справляются с новыми ограничениями по коронавирусу!
@flatballrussia
Если что-то делаешь - делай это по крупному!)♬ оригинальный звук - Flatball. Флэтбол
«Если что-то делаешь — делай это по-крупному!», — подписал ролик сам автор. Девушка одетая в огромный костюм в виде QR-кода, пританцовывая прошла мимо людей и затем зашла в один из ресторанов, расположенных в районе Патриарших прудов.
Автор ролика утверждает, что она распечатала QR-код своей вакцинации, однако пользователи сети отрицают эту версию. Как предполагают в комментариях, девушка всего лишь выполняет свою работу — «развлекает грустных посетителей».
Напомним, с 28 июня в заведения общепита Москвы только людей с антителами к коронавирусу. Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом.
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