Видео: в Москве заметили девушку в костюме гигантского QR-кода — она зашла в таком виде в ресторан

Современные проблемы требуют современных решений: в Москве девушка нарядилась в костюм QR-кода и отправилась в таком виде в ресторан. Видео с ее участием опубликовали в Tiktok — посмотрите, как креативно москвичи справляются с новыми ограничениями по коронавирусу!