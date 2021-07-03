«Много солнца и тепла»: синоптик рассказал, какой будет погода в начале июля

По словам Леуса, погоду в городе будет формировать периферия антициклона. «Облаков в зоне его влияние будет мало, и обойдётся без дождей, а в изменении температурных показателей сохранится тенденция к повышению», — добавил синоптик.

Сегодня днем в городе потеплеет до +28 градусов, в Ленобласти — до +29. Скорость северо-восточного ветра составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, отметил специалист.

Такая погода сохранится в в ближайшие три дня, а температура воздуха будет только расти. Как рассказал синоптик, уже во вторник столбики термометров достигнут 30-градусной отметки.