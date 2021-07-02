Мастеровой двор Конюшенного ведомства после реконструкции отдадут под отель

В настоящее время здание Мастерового двора находится в частной собственности. В конце мая 2021 года Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на ремонтно-реставрационные работы на объекте. Реставрацию здания проводят с согласия КГИОП — комитетом было согласовано проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и выдано разрешение на строительство.

Как сообщает Piter.tv со ссылкой на пресс-службу КГИОП, работы по реконструкции здания уже начались, плановая дата их завершения — 10 октября 2023 года. Заказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение "Управление строительными проектами — монолит"». Будут выполнены работы по ремонту, реставрации и приспособлению объекта для современного использования под комплекс апартаментов.

Мастеровой двор входит в комплекс придворного Конюшенного ведомства и располагается на углу набережной канала Грибоедова и Конюшенной площади. Здание было построено в середине XVIII века, позже перестраивалось по проекту архитекторов Луиджи Руска и Александра Буржуа, в XX веке получило надстройку. До недавнего времени здание использовалось как бизнес-центр.

Напомним, ранее Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на приспособление исторического здания «Ленэнерго», расположенного на Марсовом поле, для современного использования. Эксперты выдали положительное заключение. В перспективе планируется разместить в нем гостиницу.