Каждый пятый госпитализированный с коронавирусом петербуржец находится в тяжелом состоянии

Каждый пятый петербуржец, госпитализированный с коронавирусом в больницы города, находится в тяжелом состоянии. Доля таких пациентов — около 22% от общего числа.
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David Bokuchava / Shutterstock.com
Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, на сегодняшний день, 2 июля, подключены к аппарату неинвазивной искусственной вентиляции легких 357 пациентов, к инвазивной ИВЛ — 228. За минувшие сутки в Петербурге выявлен еще 1 671 случай заражения коронавирусном. Число активных больных, согласно справке на Стопкоронавирус.рф, составляет 5 662 человека.
Напомним, ранее руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев дал прогноз о том, что в июне-июле 2021 года в России не исключен многократный рост числа заболевших коронавирусом — до 52 тысяч новых случаев за сутки. Ученые СПбГУ, основываясь на математической модели распространения коронавирусной инфекции, также говорят о том, что пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны пандемии в России придется на конец июня. А Центр имени Гамалеи заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма коронавируса — примерно в 2,6 раза.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжает расти. В больницы города увозят уже по тысяче человек в день, в основном болеют молодые. Одновременно с этим председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявляет о выходе города на плато по заболеваемости. Петербургский Роспотребнадзор заявил о рекордной летальности от коронавируса — как ни при одной другой болезни. В городе открывают дополнительные пункты регистрации смертей. На фоне рекордной статистики по смертности от коронавируса в других отделениях уже образовались очереди.
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