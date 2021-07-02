Каждый пятый госпитализированный с коронавирусом петербуржец находится в тяжелом состоянии

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, на сегодняшний день, 2 июля, подключены к аппарату неинвазивной искусственной вентиляции легких 357 пациентов, к инвазивной ИВЛ — 228. За минувшие сутки в Петербурге выявлен еще 1 671 случай заражения коронавирусном. Число активных больных, согласно справке на Стопкоронавирус.рф, составляет 5 662 человека.