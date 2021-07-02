Проведение концертов в Roof Place временно запрещено властями Петербурга

По словам сотрудников Комитета по культуре, на концерте, прошедшем 1 июля, зрители не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.

В пятницу, 2 июля, должен был состояться очередной концерт, но он был отменен. Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Они также уточнили, что билеты остаются действительными, и просят прощения за причиненные неудобства.