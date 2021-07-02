Похищенный у водителя в Петербурге эвакуатор нашли в Кисельне

Как сообщает «Фонтанка», первого июля в полицию поступило сообщение об обнаружении эвакуатора, который с 29 июня числится в розыске как похищенный с Советского проспекта в Петербурге. Техника нашлась в деревне Кисельня Волховского района Ленинградской области. Машину осмотрели и отправили на спецстоянку.

Очевидцем появления эвакуатора в деревне стал один из местных жителей. В половину пятого утра 29 июня его разбудили звуки мотора. Он выглянул в окно и увидел как паркуется транспортное средство. Из него вышли двое мужчин. Сейчас их разыскивает полиция.