Проспект Обуховской Обороны в Петербурге будет отремонтирован

На проспекте Обуховской Обороны с субботы, 3 июля, начинается ремонт дорожного полотна в зоне трамвайных путей. Дорожные ограничения будут действовать с 3 по 16 июля только в зоне производства работ.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, всего в рамках ремонта будет заменено дорожное полотно на всем протяжении проспекта Обуховской Обороны, за исключением участка от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных – он был ранее отремонтирован и находится в нормативном состоянии.
Протяженность ремонтируемого объекта составит 5,43 км. Работы на трамвайных путях продлятся до 16 июля, после чего дорожники перейдут к ремонту проезжей части и тротуаров проспекта.
Работы оцениваются в 416,2 млн руб.
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