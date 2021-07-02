Проспект Обуховской Обороны в Петербурге будет отремонтирован

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, всего в рамках ремонта будет заменено дорожное полотно на всем протяжении проспекта Обуховской Обороны, за исключением участка от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных – он был ранее отремонтирован и находится в нормативном состоянии.

Протяженность ремонтируемого объекта составит 5,43 км. Работы на трамвайных путях продлятся до 16 июля, после чего дорожники перейдут к ремонту проезжей части и тротуаров проспекта.

Работы оцениваются в 416,2 млн руб.