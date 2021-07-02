Исторические двери из дома Бака отправлены на реставрацию. С 2017 года их хранили в кафе «Рубинштейн»

Как рассказали «Собака.ru» представители кафе «Рубинштейн», которое сейчас готовится к открытию в здании на углу Фонтанки и Апраксина переулка, с 2017 года двери находились у них — входную группу кафе «подарил Андрей Дмитриев для декора еще первого Рубика» на улице Рубинштейна. Потом «пришли из дома Бака» — жители «думали, что это те двери, которые бесследно пропали из дома и продавались на "Авито"».

«Они отправили туда полицию, но так и не нашли продавцов — и те двери бесследно исчезли, увы. А у нас оказались другие двери из этого дома — Андрей их нашел на складе на улице Шкапина, был там такой склад. Мы договорились с домом, что сохраним двери у себя, а когда они найдут возможности реставрации — мы их отдадим. Вчера так и сделали — отдали на реставрацию. Им помог фонд «Внимание» собрать деньги», — рассказали представители кафе «Рубинштейн».

Как пишет «Бумага», двери отправились в реставрационную мастерскую «Архитрав». Уже восстановленные, их установят в парадной. В тамбурах жильцы дома Бака отреставрируют также метлахскую плитку и штукатурный слой.