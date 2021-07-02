Сегодня Петербург примет последний матч в рамках Евро-2020. Напоминаем об ограничениях дорожного движения

Сегодня, 2 июля, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена» состоится последний петербургский матч Евро-2020 — в четвертьфинале выступят команды Швейцарии и Испании. Напоминаем об ограничениях дорожного движения.
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Alexander Chizhenok / Shutterstock.com
В день матча с 0:00 до 24:00 закрыт въезд автомобилей без специальных пропусков на Крестовский остров.
Болельщикам для проезда к стадиону рекомендовано пользоваться:
- Станцией метро «Зенит» (3-я линия)
- Станцией метро «Крестовский остров» (5-я линия)
- Автобусами-шаттлами S2, S3, S4, S6, S10, отправляющимися от пл. Восстания, станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская» и аэропорта «Пулково»
Пешую прогулку до стадиона можно осуществить от остановки трамваев №№ 19, 48 «Яхтенная улица» через Яхтенный мост.
Также до 24:00 3 июля будет действовать запрет остановки транспортных средств по нечетной стороне Морского пр. от Спортивной ул. до Петроградской ул., Морскому пр. от Петроградской ул. до пр. Динамо, Крестовскому пр. от Южной дороги до Рюхиной ул., Рюхиной ул. от Кемской ул. до Крестовского пр., Спортивной ул. от Лазаревского моста до Вязовой ул., Петроградской ул. от Морского пр. до Большого Крестовского моста, Северной дорога от Бодрова пер. до стадиона «Газпром Арена», Южной дороге, Бодрову пер. и ул. Савиной.
«Уважаемые петербуржцы и гости города, заранее планируйте ваши маршруты и не забывайте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте», — напоминают в Комитете по транспорту.
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