Сегодня Петербург примет последний матч в рамках Евро-2020. Напоминаем об ограничениях дорожного движения

В день матча с 0:00 до 24:00 закрыт въезд автомобилей без специальных пропусков на Крестовский остров.

Болельщикам для проезда к стадиону рекомендовано пользоваться:

Станцией метро «Зенит» (3-я линия)

Станцией метро «Крестовский остров» (5-я линия)

Автобусами-шаттлами S2, S3, S4, S6, S10, отправляющимися от пл. Восстания, станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская» и аэропорта «Пулково»

Пешую прогулку до стадиона можно осуществить от остановки трамваев №№ 19, 48 «Яхтенная улица» через Яхтенный мост.