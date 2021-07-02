18+
  • Город
  • Город

Исаакиевский собор и Спас на Крови вводят ограничения из-за COVID-19

Музеи-памятники «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» ввели временные ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом в Петербурге.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Информацией о правилах приема посетителей музеи поделились в своих социальных сетях.  

Индивидуально посетить музеи-памятники можно с 10:00 до 21:30 каждый день, кроме среды. Экскурсионное обслуживание возможно в составе группы не более 20 человек, формирование групп осуществляется на территории музея.

Подняться на колоннаду Исаакиевского собора можно будет индивидуально без экскурсионного обслуживания с 10:00 до 21:30, без выходных.

Количество посетителей будет ограничено, пускать их будут с интервалом в 15 минут.

На официальной странице памятника также отмечают, что в помещении музея, во время автобусной и теплоходной экскурсии, необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

Напомним, что работа касс и приём посетителей прекращается за 30 минут до закрытия музейных объектов.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты