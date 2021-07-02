18+
  • Город
  • Город

Погодный маятник снова качнулся. Температура превысит климатическую норму

Несмотря на дождливое и облачное начало недели,  температура вновь поднимается и ее показатели на 3-4° превысят климатическую норму, сообщают синоптики центра «Фобос».

  • Фото: Shutterstock.com

     

В пятницу, 2 июня, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием южной периферии антициклона. При переменной облачности обойдётся без существенных осадков.

Днём термометры покажут +24…+26°, по области ожидается +22…+27°, что на 3-4° превышает климатическую норму. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст.

Напомним, что июнь в Петербурге был одним из самых жарких за историю. Столбики термометров пять дней подряд достигали суточного рекорда максимальной температуры.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты