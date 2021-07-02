Погодный маятник снова качнулся. Температура превысит климатическую норму

Несмотря на дождливое и облачное начало недели, температура вновь поднимается и ее показатели на 3-4° превысят климатическую норму, сообщают синоптики центра «Фобос».
-
Фото: Shutterstock.com
В пятницу, 2 июня, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием южной периферии антициклона. При переменной облачности обойдётся без существенных осадков.
Днём термометры покажут +24…+26°, по области ожидается +22…+27°, что на 3-4° превышает климатическую норму. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст.
Напомним, что июнь в Петербурге был одним из самых жарких за историю. Столбики термометров пять дней подряд достигали суточного рекорда максимальной температуры.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.