Распишемся ночью? Дворцы бракосочетания Петербурга теперь работают до полуночи

Как отмечают в пресс-службе Смольного, летний сезон традиционно является наиболее востребованным периодом для проведения свадебных торжеств в Петербурге и Ленинградской области. Чтобы удовлетворить ожидаемо высокий спрос, Комитетом по делам ЗАГС было принято решение продлить время работы дворцов бракосочетания, расположенных в центре города — Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворца бракосочетания №2 на Фурштатской улице — все они теперь работают до 23:20.

«Продление рабочего времени Дворцов бракосочетания №1 и №2 позволило дать возможность большему числу молодоженов осуществить свою мечту — зарегистрировать брак в великолепной парадной обстановке в самое комфортное время года. По итогам июня в вечернее время зарегистрировали браки 357 пар — эта цифра дает нам понять, что услуга довольно востребована среди горожан», — отметила председатель Комитета по делам ЗАГС Оксана Маталина.

Петербург считается столицей свадебного туризма: экстерриториальный принцип работы органов ЗАГС позволяет оказать государственную услугу по регистрации брака без привязки к месту жительства гражданина, от чего интерес к проведению церемонии в Петербурге только возрастает.

«Как отмечают сами иногородние женихи и невесты, подача заявления на регистрацию брака в электронном формате значительно упростила процесс. К тому же благодаря нововведению, принятому в конце июня, процедура оформления заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг значительно упростилась. Теперь заявление за пару может заполнить кто-то один, второму же остается только подтвердить намерения и проверить свои персональные данные», — добавляют в пресс-службе Смольного.