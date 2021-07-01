В Петербурге на Марсовом поле откроется гостиница

Новый скорректированный проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает устройство в подземной части здания автостоянки. Средний двор комплекса перекроют стеклянными конструкциями: здесь устроят атриум общей площадью 1189,80 кв. м, где разместят обеденные залы ресторанов и зоны отдыха.

В южном дворе, также накрытом остекленными легкими конструкциями, оборудуют конференц-зал на 200 мест. Второй зал, поменьше, обустроят в лицевом флигеле по Аптекарскому переулку. Во флигелях оборудуют и помещения для ресторанов и спа-центра.

Всего в комплексе планируется разместить 117 одно-, двух- и трехкомнатных гостиничных номеров и 52 многокомнатных апартамента.

Напомним, что У знаменитого здания, выходящего главным фасадом с классической колоннадой на Марсовом поле, – богатая история.

Сначала на этом месте располагался дворец Елизаветы Петровны, который после смерти императрицы отошел казне, а в 1770 году был снесен. Через десять лет архитектор Юрий Фельтен построил здесь Воспитательный дом для незаконнорожденных дворянских детей. Павел I передал здание в ведение Павловского полка. Это произошло в 1797 году, за четыре года до трагической кончины императора, однако реконструкция здания под казармы началась только в 1817-м, при Александре I.

В 1941 году в него попала 250-килограммовая бомба и пробила насквозь три этажа. Взорвалась она только через полтора часа, убив пятерых и выгнув главный фасад. После войны деформацию фасада исправили, а здание отреставрировали. В 1948 году в нем разместилось предприятие «Ленэнерго».

В 2016 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на приспособление здания на Марсовом поле под современное использование. Однако затем в проект были внесены изменения, он вновь отправился на экспертизу, получил отрицательное заключение и был доработан.

Отметим, что здание является объектом культурного наследия федерального значения.