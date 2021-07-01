Стало известно, кому власти Петербурга передадут трамвайную линию на Гранитной улице

Согласно ответу, адресованному городскому активисту Виктору Орлову, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов принял решение передать спорную ветку городскому ГУП «Горэлектротранс».

В комментариях под постом начались споры по поводу данной ситуации:

«Лично я в приведённом письме не вижу отказ в совместной эксплуатации линии. Всё идёт своим чередом: сначала передача линии на баланс ГЭТа (т.к. её невозможно передать на баланс Чижика), а потом подписание доп.соглашения об использовании этой линии трамваями Чижик. Всё так, как и планировалось, но не так быстро, как планировалось», – пишет один из участников группы.

«Сколько можно уже договариваться? Это торг, причем торг не в пользу города», – делится своим мнением другой.

Как пишет «Фонтанка», до недавних пор власти обещали, что движение трамваев по линии на Гранитной улице до остановки «Малая Охта» стартует весной нынешнего года, но этого так и не произошло.