Пассажиропоток аэропорта «Пулково» в 2021 году не смог вернуться к допандемийным показателям

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Росавиации, в мае 2020 года, когда в России были не только закрыты границы, но и ограничено перемещение внутри страны, пассажиропоток составил 136 тысяч человек. В докризисное время, в мае 2019 года, аэропорт обслужил 1,7 миллиона человек. Это примерно на 200 тысяч больше, чем сейчас.

Чаще всего в настоящее время аэропорт «Пулково» принимает пассажиров, путешествующих по России — внутренними авиалиниями в мае 2021 года воспользовались 1 миллион пассажиров, тогда как общий пассажиропоток за этот период составил 1,5 миллиона человек. На фоне закрытых границ перевозки внутри страны выросли более чем на четверть.

С января по май 2021 года через аэропорт «Пулково» прошло 5,57 миллиона пассажиров. За весь 2020 год эта цифра составила 10,9, а за весь 2019 — 19,58 миллиона. Это стало рекордом за всю историю аэропорта.

Напомним, накануне прокуратура в Петербурге начала проверку аэропорта «Пулково» из-за длительных очередей к стойкам регистрации. Проблема связана с нехваткой персонала и касается не всех авиакомпаний.

А вот общий пассажиропоток в Петербурге смог вернуться к допандемийным показателям и достиг почти 4 миллионов человек. В среднем за сутки подземкой пользуются 1,81 миллиона человек, тогда как в 2020 году — лишь 800 тысяч.