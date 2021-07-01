Тепло, но не жарко. В Петербург пришли долгожданные 24 градуса

Гребень антициклона уменьшит плотность облаков и до минимума понизит вероятность дождей. При этом ветер не позволит температуре высоко подняться, он немного ограничит дневной прогрев.

Днём термометры покажут +24…+26°, по области ожидается +23…+28°. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Примерно такая же погода ожидается и в ближайшие пару дней. В субботу может быть немного жарче.