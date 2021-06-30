«ПриКолись»: в Ленобласти запустили акцию с подарками за прививку от коронавируса

Инициатором акции «ПриКолись» выступает комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области. В качестве подарка за вакцинацию житель региона получает на выбор купоны на скидку в магазинах спортивной одежды и обуви «Зенит Премьер» (Nike) и Forward, либо сертификат на посещение домашних матчей сезона 21/22 областного футбольного клуба «Ленинградец».

Чтобы получить подарок, необходимо предъявить сертификат о пройденной вакцинации от COVID-19 в Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области, расположенный на улице Замшина, 6 в Петербурге. При этом у гражданина при себе должен быть паспорт с пропиской в Ленинградской области или временная регистрация. Те, кто живут в удаленных районах Ленинградской области, смогут забрать свой подарок в отделах спорта районных администраций.

Напомним, ранее стимулирующие к вакцинации конкурсы запустили в Москве и Московской области. В столице пообещали разыграть между привившимися машины, в Подмосковье — квартиру. Пять машин разыграют между теми москвичами, кто получит первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля. Чтобы стать претендентом на квартиру трехкомнатную квартиру в Серпухове, нужно было привиться с 15 по 25 июня.