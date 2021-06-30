После дождливого начала недели жара возвращается в Петербург

Погода в Ленинградской области будет формироваться в противоборстве солнечного и тёплого гребня антициклона с запада и дождливого и холодного циклона с востока. Днём термометры покажут +26…+28°, по области ожидается +23…+28°, на востоке +18…+23°, сообщает центр «Фобос».

Отметим, что плюс 28 – это на 8 градусов выше климатической нормы.

Ранее в Петербурге жара побила температурный рекорд, установленный 116 лет назад. 20–21 июня на территории Ленобласти термометры показывали до 34 градусов, ко вторнику воздух прогрелся до +36 градусов.