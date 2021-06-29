Гробы с логотипами Supreme и дефиле с нарядами для покойников: в Киеве прошла выставка похоронной культуры

RIP Expo позиционирует себя как Международная выставка современной погребальной культуры, организованная общественной организацией «Союз работников похоронных организаций, кладбищ, моргов и крематориев Украины». Для любителей моды привезли гробы с логотипами Supreme, для любителей аниме — гробы в стиле аниме. Также на выставке были представлены бриллианты, сделанные из праха, а одним из «гвоздей» программы стало дефиле с нарядами для покойников — живых моделей выкатывали на подиум под ремикс похоронного марша прямо в гробах.

«Представьте, что все мы там будем. Это единственная возможность побыть в сознании на своих похоронах», — заявила участница показа.

«Мы верим в развитие похоронной культуры в Украине. Мы знаем: более 500 компаний, оказывающих ритуальные услуги заинтересованы в расширении ассортимента, качественных производителях, стабильных поставках и лояльных условиях. Более 500 000 человек ежегодно умирает в нашей стране и большинство родственников, ответственных за принятия решений, связанных с похоронами, стремятся проводить любимых достойно. Сфера оказания ритуальных услуг готова к большим переменам и изменениям. Работники похоронных агенств готовы улучшать свой сервис и предоставлять все более качественный услуги», — говорят о выставке организаторы.