Городской праздник «День Достоевского» состоится 3 июля в Петербурге

День Достоевского – городская акция, в которой принимают участие музеи, театры, библиотеки города. Дата праздника связана с началом романа «Преступление и наказание», события которого начинаются именно в июле.

Участники Дня Достоевского 2021:

Музей Достоевского,

Русский музей,

Музей городской скульптуры,

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме,

Библиотека имени В. В. Маяковского

и другие

Чем еще заняться в Петербурге на неделе с 28 июня по 4 июля – читайте по ссылке.