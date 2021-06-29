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Городской праздник «День Достоевского» состоится 3 июля в Петербурге

Праздник «День Достоевского» состоится 3 июля в Петербурге.  День Достоевского, за 12 лет ставший литературной традицией города, всегда проходит в первую субботу июля.

День Достоевского – городская акция, в которой принимают участие музеи, театры, библиотеки города. Дата праздника связана с началом романа «Преступление и наказание», события которого начинаются именно в июле.

Участники Дня Достоевского 2021:

  • Музей Достоевского,
  • Русский музей,
  • Музей городской скульптуры,
  • Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме,
  • Библиотека имени В. В. Маяковского
  • и другие 

Чем еще заняться в Петербурге на неделе с 28 июня по 4 июля – читайте по ссылке. 

 

 

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