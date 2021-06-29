Городской праздник «День Достоевского» состоится 3 июля в Петербурге

Праздник «День Достоевского» состоится 3 июля в Петербурге. День Достоевского, за 12 лет ставший литературной традицией города, всегда проходит в первую субботу июля.
День Достоевского – городская акция, в которой принимают участие музеи, театры, библиотеки города. Дата праздника связана с началом романа «Преступление и наказание», события которого начинаются именно в июле.
Участники Дня Достоевского 2021:
- Музей Достоевского,
- Русский музей,
- Музей городской скульптуры,
- Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме,
- Библиотека имени В. В. Маяковского
- и другие
Чем еще заняться в Петербурге на неделе с 28 июня по 4 июля – читайте по ссылке.
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