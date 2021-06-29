Петербургские библиотеки будут модернизированы

«Модернизация библиотек, обеспечение доступности их услуг и комплексное развитие этой сферы в целом – один из наших приоритетов. Важно, как можно быстрее во взаимодействии с районными администрациями начать работу по сбору точной информации о потребностях каждой библиотеки», –заявил Александр Беглов.

Проведение нового этапа модернизации рассчитано на три года. Общий объем финансирования превысит 1 миллиард рублей. В итоге, ожидается, что их посещаемость увеличится с 12 до 18 миллионов посещений в год, сообщает пресс-центр Смольного.

Входе модернизации, будет проработан вопрос об интеграции библиотек с информационными системами города, в том числе с «Единой картой петербуржца». Это позволит включить библиотеки в единое информационное пространство города и облегчит поиск книг.

В настоящее время в Петербурге работает 198 государственных общедоступных библиотек. Их читателями являются более 1 миллиона жителей.

Напомним, в прошлом году Петербург стал лауреатом Всероссийского конкурса на звание «Самый читающий регион», организованного Российским книжным союзом. В 2019 году Петербург получил статус «Территория книги и чтения».