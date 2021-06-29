Петербургский метрополитен подготовился к возможным подтоплениям из-за ливней

Городские перевозчики подготовили и направили в ГУП «Водоканал» списки улиц и перекрёстков, где общественный транспорт ранее сталкивался с затоплением проезжей части. На основании данных транспортников оперативные бригады Водоканала проверят систему ливневой канализации по указанным адресам и тщательно будут отслеживать состояние проезжей части во время осадков.

Работники метрополитена Петербурга подготовили переносные помпы на случай проникновения потоков воды в вестибюли станций. Также аварийные бригады метрополитена готовы и к другим нештатным ситуациям.

«Наиболее уязвимым во время неблагоприятных погодных ситуаций остаются трамваи и троллейбусы», – сообщает Комитет по транспорту.

Это вызвано невозможностью проезда электротранспорта по высоким лужам из-за угрозы выхода из строя электрооборудования, а также из-за возможных нарушений в подаче электроэнергии. Поэтому ГУП «Горэлектротранс» будет поддерживать связь как с Комитетом по энергетике, так и с городским Водоканалом.

«Диспетчерский центр будет прикладывать все силы к скорейшему возобновлению движения из-за возможных аварийных ситуаций, вызванных ливнем или другими происшествиями», – добавляет Комитет.

Напомним, что МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, предупреждает о сильных ливнях и грозах, которые обрушатся на Петербург во вторник, 29 июня. При сильном дожде спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе. Если сильный дождь застал на улице, лучше не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.