Жителей Петербурга ждут дожди и грозы

Сегодня ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, в восточной половине области местами сильные, с грозами. Днём термометры покажут +21…+23°, по области ожидается +20…+25°. Ветер северо-западный 3-80 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Напомним, что при сильном дожде спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе. Если сильный дождь застал на улице, лучше не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.