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За эвакуацию автомобилей в Петербурге возьмется Комитет по транспорту

Комитет по транспорту со вторника, 29 июня, начнет составлять протоколы, рассматривать дела, а также эвакуировать машины за нарушение правил стоянки и остановки. Расписанный на неделю график патрулирования разместили в официальном Telegram-канале ведомства.

  • Фото: Shutterstock.com

     

По данным памятки, во вторник, 29 июня, в центральном районе города проверят Гончарную улицу и Лиговский проспект. В правобережных районах — Клочковый переулок и улицу Коллонтай. На севере нарушителей будут ловить на улице Ильюшина и Комендантском проспекте. На юге — на Киевской, Звёздной и Счастливой улицах.

  • Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Комитет по транспорту призывает петербуржцев быть более внимательными при парковке машин на дороге, чтобы избежать получение штрафа.

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