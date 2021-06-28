За эвакуацию автомобилей в Петербурге возьмется Комитет по транспорту

Комитет по транспорту со вторника, 29 июня, начнет составлять протоколы, рассматривать дела, а также эвакуировать машины за нарушение правил стоянки и остановки. Расписанный на неделю график патрулирования разместили в официальном Telegram-канале ведомства.
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Фото: Shutterstock.com
По данным памятки, во вторник, 29 июня, в центральном районе города проверят Гончарную улицу и Лиговский проспект. В правобережных районах — Клочковый переулок и улицу Коллонтай. На севере нарушителей будут ловить на улице Ильюшина и Комендантском проспекте. На юге — на Киевской, Звёздной и Счастливой улицах.
Комитет по транспорту призывает петербуржцев быть более внимательными при парковке машин на дороге, чтобы избежать получение штрафа.
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