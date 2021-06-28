За эвакуацию автомобилей в Петербурге возьмется Комитет по транспорту

По данным памятки, во вторник, 29 июня, в центральном районе города проверят Гончарную улицу и Лиговский проспект. В правобережных районах — Клочковый переулок и улицу Коллонтай. На севере нарушителей будут ловить на улице Ильюшина и Комендантском проспекте. На юге — на Киевской, Звёздной и Счастливой улицах.