В Петербург придут сильные ливни. Но только на один день

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, во вторник, 29 июня, в Петербурге ожидаются дожди, местами ливневые. Ветер северо-восточный, северный 12 метров в секунду.

При сильном дожде спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе. Если сильный дождь застал на улице, лучше не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

«Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — советуют спасатели.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 29 июня, ночью кратковременный дождь, утром и днем дожди, местами ливневые. В ночное время суток +17…+19 градусов, днем +20…+22.

В среду, 30 июня, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26. В четверг, 1 июля, без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. В ночное время суток +14…+16 градусов, днем +21…+23.