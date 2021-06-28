В Петербурге завершено расследование первого дела о наезде электросамоката на ребенка. 5-летнему мальчику предстоит наблюдаться у врачей 2,5 года

Петербуржец 1971 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По данным следствия, обвиняемый вечером 1 июня 2021 года, передвигаясь на личном электросамокате по территории Колпинского парка, совершил по неосторожности наезд на несовершеннолетнего 2016 года рождения, причинив ему телесные повреждения, расценивающиеся по признаку опасности для жизни, как тяжкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу, обвиняемый вину признал в полном объеме, в настоящее время он возмещает причиненный ущерб потерпевшему. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Пострадавшего пятилетнего мальчика уже выписали из больницы. Ему предстоит наблюдаться у невролога 2,5 года. «Все смотрится в динамике, на сегодняшний день — все хорошо. Как будут дальше развиваться события — покажет время. Нас выписали 15 июня. Сейчас мы дома, на больничном. […] Как будет дальше — я не знаю. Я еще не готова отдать его в детский садик… Продлят ли мне больничный, я узнаю в начале июля. Конечно, каждый работодатель не рад, когда рабочее место пропадает», — рассказала «Фонтанке» мама ребенка.

По словам родителей пострадавшего мальчика, на протяжении последнего месяца они общались с самокатчиком, обвиняемым в наезде. Стороны искали компромисс, чтобы не доводить уголовное дело до суда. «Мы хотели какую-то моральную компенсацию от него получить, но не сошлись в цифрах», — заключила мама мальчика.

Напомним, ранее в Петербурге ужесточили правила аренды электросамокатов — теперь официально. Рассказываем, какие изменения стали дополнением к ранее согласованным договоренностям о запрете парковки ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 метра и на пути следования горожан к метро.