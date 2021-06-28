Дом Екимова на Кирочной и Дом Никонова на Достоевского признаны объектами культурного наследия Петербурга

В единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия регионального значения включены «Дом И. М. Екимова» на Кирочной улице, 6 и «Дом Н. Н. Никонова» на улице Достоевского, 38. Оба здания сохранились до настоящего времени без значительных перестроек и утрат. Объекты включены в реестр памятников в ходе подготовки к реализации программы реставрации фасадов многоквартирных домов-памятников. В рамках программы здания будут отреставрированы за счет городского бюджета.

«Памятники культуры — это наша история, визитная карточка города. Такие здания создают неповторимый облик Петербурга. Миллионы туристов из разных стран приезжают, чтобы увидеть наши архитектурные ансамбли, кварталы исторической застройки, пригородные дворцы, парки и усадьбы. Наша задача — сохранять это великое культурное наследие, доставшееся нам от наших предков», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дом Екимова построен в 1908-1909 годах по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта — это образец многоквартирного доходного дома в стиле модерн. Здесь в свое время проживала вдова генерал-майора Александра Илларионовна Шувалова, урожденная графиня Воронцова-Дашкова. Также в разное время в доме жили журналист и писатель Дорошевич, оружейный конструктор Розенберг, дирижер-пианист Мравинский, конструктор-оружейник Бекаури.

Дом архитектора Никонова — редкий образец в архитектуре доходных домов Петербурга. Он выполнен в стиле эклектики с элементами «русского стиля». Богатое декоративно-художественное оформление лицевого фасада представляет высокую ценность и выделяет здание из общей исторической застройки улицы Достоевского.