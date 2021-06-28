В Смольном назвали сроки запуска транспортной реформы

«Небольшие транспортные предприятия не имеют возможности приобрести, оснастить и ввести в строй крупную партию автобусной техники для начала работы по нескольким маршрутам. При этом для перевозчиков будет установлен срок предоставления автобусов — 30 дней до начала выполнения работ по контракту», — сказано в комментарии комитета по транспорту.

Как сообщает комитет по транспорту, новая модель транспортного обслуживания – не только новые автобусы. Это также подготовка дорожной и обслуживающей инфраструктуры: новые остановки, новые площадки для отстоя и разворота автобусов, новые газозаправочные станции и т.п. Поэтому при распределении этапности одним из ключевых моментов было наличие инфраструктуры.

В результате распределение по этапам ввода будет следующее:

1-й этап (начало работы в апреле 2022 года) – маршруты с полным сохранением трассы следования. Для его реализации потребуется около 800 автобусов.

2-й этап (начало работы в июне 2022 года) – новые маршруты или маршруты с изменением трассы, для ввода которых полностью готова инфраструктура. В этом этапе будет задействовано около 700 автобусов.

3-й этап (начало работы в июле 2022 года) – новые маршруты или маршруты с изменением трассы, инфраструктура для которых будет готова к июлю 2022 года. На маршруты 3-го этапа выйдут почти 1300 автобусов.

Таким образом, новым комфортным транспортом горожане смогут воспользоваться уже в апреле 2022 года.

Напомним, в Петербурге ранее планировалась масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе собирались обустроить 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, позже Комитет по транспорту опубликовал проект новой маршрутной сети — в городе планировалось изменятся трассы 60 маршрутов, а также будет отменен 271 коммерческий маршрут с буквой «К».