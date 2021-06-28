Жара отступает в сопровождении ливней

В понедельник, 28 июня, в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди, грозы, по области местами сильные, с градом, сообщает центр «Фобос».
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Фото: Shutterstock.com
Сегодня погоду будет формировать северо-западная периферия циклона, сформировавшегося над центральной частью Европейской России.
Днем термометры покажут +24…+26°, по области ожидается +23…+28°. Ветер северный 3-80 м/с, атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
В ближайшую пару дней при облачной с прояснениями погоде жара продолжит отступать. Напомним, что на прошлой неделе столбики термометров пять дней подряд достигали суточного рекорда максимальной температуры.
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