Жара отступает в сопровождении ливней

Сегодня погоду будет формировать северо-западная периферия циклона, сформировавшегося над центральной частью Европейской России.

Днем термометры покажут +24…+26°, по области ожидается +23…+28°. Ветер северный 3-80 м/с, атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ближайшую пару дней при облачной с прояснениями погоде жара продолжит отступать. Напомним, что на прошлой неделе столбики термометров пять дней подряд достигали суточного рекорда максимальной температуры.