В Индии у летучих мышей обнаружили смертельно опасный для людей вирус Нипах

Эксперты изучали популяцию летучих мышей и обнаружили у них РНК и антитела к смертельному вирусу. К человеку он передается через фрукты, если болеющее животное оставила на нем свои слюни. Уровень летальности вируса составляет от 40 до 75%, а также он особо заразен. От него нет ни лекарства, ни вакцины. По данным ВОЗ, это один из самых опасных вирусов в мире.

Добавим, что впервые вирус был обнаружен в стране в 2001 и 2007 годах, а также в 2018 и 2019 годах в штате Керала.