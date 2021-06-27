В понедельник в Петербурге ожидаются дожди и грозы

Как следует из прогноза ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июня в Петербурге ожидается переменная облачность, а также пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Днем воздух прогреется до +26 градусов.

Северо-западный будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду ночью, днем — 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.