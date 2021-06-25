Центр имени Алмазова возобновляет прием пациентов с коронавирусом

Как пишет «Фонтанка», койки были в срочном порядке развернуты в одном из подразделений центра в соответствии с приказом Минздрава. В клинике на проспекте Пархоменко для пациентов с коронавирусом подготовлены 250 коек, 20 из них предназначены для жителей Ленинградской области, 230 — для петербуржцев.

Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест. Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 409 тысяч, в Москве — 1 миллион 323 тысячи, в Петербурге — 462 тысячи, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 180 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. При этом власти допустили новые ограничения по коронавирусу — если темпы вакцинации не увеличатся. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.