ОСК не хватает кабелей для подводных лодок

Объединённая судостроительная корпорация обратилась к конкурсному управляющему обанкротившегося завода «Севкабель» с требованием возобновить работу предприятия. Копия обращения ОСК есть у РБК Петербург, факт обращения и содержание письма подтвердил сам Кирилл Пестряков, пишет «Петербургский дневник».

В ОСК утверждают, что банк непрофильных активов «Траст» должен был обсудить с ОСК возможность ликвидации или перепрофилирования, но этого не сделали. В связи с этим судостроительная компания просит направить в ОСК план для восстановления производства. В случае отказа – передать подлинники конструкторской документации собственнику, Минобороны России.

Напомним, что «Севкабель», получивший госзаказ на кабеля для ремонта и строительства подводных кораблей ядерного сдерживания, – единственное предприятие в России, способное их производить.