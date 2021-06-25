Работу кондиционеров в автобусах Петербурга проверит Комтранс

В связи с обращениями петербуржцев с жалобами на некомфортные условия поездки в общественном транспорте были инициированы проверки систем кондиционирования в автобусах, сообщает 25 июня пресс-служба комитета. Стоит отметить, что согласно распоряжению Минтранса России температурный режим в транспорте при среднесуточной температуре воздуха выше 20 градусов не должен превышать +25.

В комитете отметили, что к нарушителям, в чьих салонах кондиционеры окажутся неработающими, будут применены дисциплинарные меры.

Напомним, что на помощь городским маршрутам отправили автобусы-шаттлы, развозившие болельщиков на Евро-2020. Также в 2022 году планируются масштабные закупки транспорта, у которых обязательное требование — наличие кондиционеров.