Вход на станцию «Проспект Просвещения» будет ограничен в утренние часы до конца лета

С 1 июня по 31 августа по рабочим дням с 07:45 до 08:45 вход в вестибюль станции «Проспект Просвещения» будет ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршруты поездок.

Напомним, вход на станцию метро «Нарвская» в Петербурге также закрыт по утрам в течение почти всего лета. Там ремонтируют эскалатор. Кроме того, в начале января на станции петербургского метрополитена «Маяковская» начался капитальный ремонт. Согласно графику планового капитального ремонта станций петербургского метрополитена, работы продлятся 11 месяцев.