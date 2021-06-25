ЗСД

Зато во время «Алых парусов» сделают бесплатным проезд по ЗСД — на участке от Екатерингофки до Богатырского проспекта. Бесплатный проезд будет действовать с 20:00 25 июня до 01:00 26 июня на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект. С учетом ограничений автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты передвижения по городу.

Для пользователей транспондера он распространяется на маршруты:

въезд с Богатырского — съезд на набережную Макарова;

въезд с Богатырского — съезд на набережную Екатерингофки;

въезд с набережной Макарова — съезд на Богатырский;

въезд с набережной Макарова — съезд на набережную Екатерингофки;

въезд с набережной Екатерингофки — съезд на набережную Макарова;

въезд с набережной Екатерингофки — съезд на Богатырский.

При оплате наличными, банковскими картами и «умными» гаджетами, бесплатный проезд будет осуществляться на следующих пунктах взимания платы: