Сегодня в Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Рассказываем, как изменится движение в городе — ограничения для автомобилистов, пешеходов, корабликов и даже тех, кто хочет взять бутылочку игристого к ужину.
Ограничения для автомобилистов
Движение транспорта будет полностью перекрыто:
- с 20:00 24 июня до 8:00 25 июня, с 12:00 25 июня до 18:00 26 июня — по Троицкому мосту и набережной Лебяжьей канавки;
- с 23:20 24 июня до 1:10 25 июня, с 16:00 25 июня до 6:00 26 июня — по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади;
- до 23:00 26 июня — по Троицкому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту;
- с 16:00 25 июня до 5:00 26 июня — по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому мосту, Биржевой площади, Гороховой улице от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского, Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского, Мошкову, Аптекарскому и Круглому переулкам, нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Аптекарского переулка и четной стороне от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Невского, Дворцовому проезду, проездам вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Мраморному переулку, Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейской набережной, Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади, четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта, Дворцовой набережной и набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Гагаринской улицы;
- с 22:30 25 июня до 5:00 26 июня — по Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии, набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Биржевому мосту и Суворовской площади.
- с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня будет введено двустороннее движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. На ряде улиц движение частично ограничено вплоть до 28 июня.
- с 00:00 25 июня до 06:00 26 июня запрещено парковаться на набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы, Большой Морской улице от Гороховой до Невского, Адмиралтейском проспекте, Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта, в Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы, на Адмиралтейской набережной и Дворцовой набережной от Дворцового моста до Мраморного переулка.
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tajinna / Shutterstock.com
Ограничения для пешеходов
На территорию праздника смогут зайти только организованные группы выпускников с сопровождающими, имеющих билеты, тех, кто проводит «Алые паруса», людей, проживающих на этой территории, и тех, кого определит оргкомитет. Просто посмотреть на шоу не получится. Также «Алые паруса» изменят изменят движение пешеходов:
- с 12:00 25 июня до 05:00 26 июня — Троицкий мост, Петровская набережная, Петроградская набережная от Петровской набережной до Сампсониевского моста;
- с 16:00 25 июня до 05:00 26 июня — Дворцовая площадь и набережная, Дворцовый и мост, Миллионная улица, Мошков, Мраморный, Аптекарский и Круглый переулки, набережная Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта, набережная Зимней канавки, Певческий проезд, Невский проспект от набережной Мойки до Дворцового проезда, набережная Мойки от Гороховой улицы до набережной Лебяжьей канавки, Казанская улица от Казанской площади до Невского проспекта, нечетная сторона набережной канала Грибоедова от Чебоксарского переулка до Невского проспекта и четная от Инженерной улицы до Царицынского проезда, Малая Морская улица от Кирпичного переулка до Невского проспекта, Большая Морская улица от Невского проспекта до Дворцовой площади, Гороховая улица от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта, Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейский проспект от Невского до Исаакиевской площади, Адмиралтейская набережная от Дворцового проезда до Сенатской площади, Каменноостровский проспект от улицы Куйбышева до Троицкого моста, Троицкая площадь П.С., Мичуринская улица от Петровской набережной до дома 4, Суворовская площадь, набережная Лебяжьей канавки, набережная Кутузова, Сенатская площадь, набережная Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского, Гагаринская улица от набережной Кутузова до Шпалерной улицы, Кричевский переулок, Западный проезд Марсова поля;
- с 20:00 25 июня до 05:00 26 июня — Сенатская площадь от Английской набережной до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейский проспект от Исаакиевской площади, Исаакиевская площадь от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, Английская набережная от Благовещенского моста до Сенатской площади, Университетская набережная от Благовещенского моста до Биржевой площади, Биржевая площадь, набережная Макарова от Биржевой площади до Биржевой линии, площадь Академика Лихачева, Биржевой мост, Мытнинская набережная, Зоологический переулок, Кронверкская набережная;
- с 22:00 25 июня до 05:00 26 июня — Благовещенский мост, набережная Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линии В.О. до Благовещенского моста, Тучков мост, Большой проспект П.С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова, Сампсониевский мост, Пироговская набережная от Сампсониевского моста до Литейного моста, Большой Сампсониевский проспект от Пироговской набережной до Клинической улицы, Литейный мост, Воскресенская набережная от Литейного моста до Потемкинской улицы.
Ограничения для маломерных судов
В день проведения праздника, с 19:00 25 июня до 08:00 26 июня закрывается для движения судов (за исключением судов, участвующих в подготовке и проведении праздника):
- река Нева от участка выше Литейного моста до Дворцового и Биржевого мостов,
- река Большая Нева от Дворцового моста до Благовещенского моста,
- река Малая Нева от Биржевого моста до Тучкова моста,
- река Большая Невка от реки Невы до Гренадерского моста,
- Зимняя канавка от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста,
- река Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста,
- Кронверкский пролив от Иоанновского моста до Кронверкского моста.
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Olga Bugro / Shutterstock.com
ЗСД
Зато во время «Алых парусов» сделают бесплатным проезд по ЗСД — на участке от Екатерингофки до Богатырского проспекта. Бесплатный проезд будет действовать с 20:00 25 июня до 01:00 26 июня на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект. С учетом ограничений автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты передвижения по городу.
Для пользователей транспондера он распространяется на маршруты:
- въезд с Богатырского — съезд на набережную Макарова;
- въезд с Богатырского — съезд на набережную Екатерингофки;
- въезд с набережной Макарова — съезд на Богатырский;
- въезд с набережной Макарова — съезд на набережную Екатерингофки;
- въезд с набережной Екатерингофки — съезд на набережную Макарова;
- въезд с набережной Екатерингофки — съезд на Богатырский.
При оплате наличными, банковскими картами и «умными» гаджетами, бесплатный проезд будет осуществляться на следующих пунктах взимания платы:
- съезд на набережную Екатерингофки при движении с севера на юг;
- въезд с набережной Екатерингофки на ЗСД при движении с юга на север;
- съезд на Богатырский проспект при движении с юга на север;
- въезд с Богатырского при движении с севера на юг.
Общественный транспорт
В связи с празднованием «Алых парусов» в ночь с 25 июня на 26 июня будет организовано транспортное обслуживание жителей Петербурга. Движение поездов метрополитена будет осуществляться в круглосуточном режиме с ночными интервалами движения по линиям от 4 до 7 минут.
Автобусные маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 будут осуществлять работу в ночное время с 00:00 до 06:00 с интервалом движения не более 30 минут.
Троллейбусный маршрут № 46 с интервалом движения не более 30 минут также будет курсировать в ночное время в период с 00:00 до 06:00.
Кроме того, в период проведения праздника выпускников «Алые паруса» с 21:00 25 июня до 01:00 26 июня для обеспечения безопасности пассажиров будут закрыты для входа и выхода: второй вестибюль станции «Невский проспект»; станции «Горьковская» и «Адмиралтейская», а также первый и второй вестибюль станции «Спортивная».
Алкоголь
С 22:00 24 июня до 11:00 26 июня на всей территории Петербурга будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах.
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