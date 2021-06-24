Из-за непогоды закрыли скверы и сады в центре Петербурга

На время непогоды недоступными для посетителей станут сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский сады, а также скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22, сообщается в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Вследствие аномально жаркой погоды, петербуржцы и гости города с нетерпением ждут наступления прохлады и дождей. В комитете напомнили, что во время разгула стихии необходимо проявлять осторожность: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), не парковать машины под деревьями.