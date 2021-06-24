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Из-за непогоды закрыли скверы и сады в центре Петербурга

В связи с приближением шторма Комитет по благоустройству принял решение временно закрыть ряд садов и скверов для безопасности горожан. Ожидаются ливни и грозы, порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

  • Фото: Виктория Назарова

     

На время непогоды недоступными для посетителей станут сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский сады, а также скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22, сообщается в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Вследствие аномально жаркой погоды, петербуржцы и гости города с нетерпением ждут наступления прохлады и дождей. В комитете напомнили, что во время разгула стихии необходимо проявлять осторожность: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), не парковать машины под деревьями.

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