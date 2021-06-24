Трехмесячный сын депутата Цивилева умер в больнице в Петербурге

«Вчера целый день врачи Детской городской больницы №1 сражались за жизнь сына, останавливаясь только на охлаждение операционной (в реанимации нет кондиционеров), но сердце малыша не выдержало», — сообщил он в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что коронавирус, которым они переболели вместе с супругой, повлек за собой тяжелые осложнения у ребенка: «Мы всей семьей болели ковидом. Шли постепенно, были тяжелые диагнозы - типа расщепления спинного мозга, это все потом исчезло, не исчез тяжелый порок сердца который надо было оперировать».

Два месяца ребенок жил на лекарствах и под постоянным наблюдением врачей, но изменить ситуацию и спасти его так и не удалось.

Редакция «Собаки.ру» выражает соболезнования Алексею Цивилеву и его супруге.