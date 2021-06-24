Ретейлер Wildberries приступил к строительству КРУПНЕЙШЕГО центра в Петербурге

Как сообщает «Коммерсантъ» 24 июня, Wildberries приобрел землю в Шушарах под строительство распределительного центра. Онлайн-ритейлер самостоятельно построит объект на участке рядом со складским комплексом Nordway. В Wildberries подтвердили наличие таких планов.

Открытие нового распределительного центра позволит сократить сроки доставки заказов и нарастить долю с доставкой за 1 день, отмечают в Wildberries. Крупнейшин онлайн-ретейлер России завершил 2020 год с ростом объема заказов (петербуржцы приобрели через платформу товаров на 18,5 млрд рублей, что в 2 раза выше показателя 2019 года), сообщает «ДП».

«Для Wildberries строительство подобных объектов является профильной деятельностью, учитывая, что у них есть собственная строительная компания с опытом подобных проектов, отмечает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Илья Князев. За счет создания собственной девелоперской структуры можно сэкономить 15–25% от общей стоимости проекта, благодаря контролю над закупками и работой подрядчиков и отсутствию затрат на содержание привлеченного девелопера, добавляет господин Титаренко. Объекты Wildberries не соответствуют стандартам, по которым работают крупные девелоперы, поэтому возводить объекты для ритейлера для них долго и дорого, добавляет господин Бумагин», отмечает «Коммерсантъ».

Напомним, что Wildberries — это один из крупнейших интернет-магазинов одежды, обуви, аксессуаров, косметических средств, существующий на рынке 12 лет.